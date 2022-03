Presidente da Rússia, Vladimir Putin - MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Publicado 24/03/2022 12:48

Moscou - A Rússia acusou, nesta quinta-feira, 24, a Polônia de lançar uma "perigosa escalada na região" depois da expulsão de 45 diplomatas russos acusados de espionagem.

"Varsóvia realizou uma perigosa escalada na região, guiada não por seus interesses nacionais, mas sim pelos princípios da Otan baseados em uma clara russofobia elevada à política oficial", disse o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado, prometendo uma resposta "que fará os provocadores poloneses pensarem e se notará".

O Ministro do Interior polonês, Mariuzs Kaminski, anunciou, na quarta-feira, que a Polônia expulsará "45 espiões russos que se passavam por diplomatas", no contexto da ofensiva russa na Ucrânia que começou há um mês.

Essa decisão é "uma medida deliberada para destruir as relações russo-polonesas de uma vez por todas", segundo o Ministério de Relações Exteriores russo.

As expulsões anunciadas pela Polônia são similares às medidas adotadas na quinta passada pela Lituânia, Letônia e Estônia, declarando persona non grata dez diplomatas russos "em solidariedade com a Ucrânia".

A Bulgária também expulsou o mesmo número de membros do pessoal da embaixada russa.