Rússia e Ucrânia realizam nova troca de prisioneiros de guerra - AFP

Rússia e Ucrânia realizam nova troca de prisioneiros de guerraAFP

Publicado 24/03/2022 16:26 | Atualizado 24/03/2022 16:36

Rússia e Ucrânia realizaram uma nova trocara de prisioneiros nesta quinta-feira, 24, segundo informou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, no Facebook. Kiev entregou dez soldados russos capturados e recebeu dez dos seus militares.

De acordo com Vereshchuk, essa foi a "primeira verdadeira troca de prisioneiros de guerra" com a Rússia desde o início do conflito.

Em outra ocasião, onze marinheiros civis russos, sobreviventes de um navio que afundou no Mar Negro perto de Odessa, foram enviados à Rússia. Em troca, 19 marinheiros civis capturados pela Rússia retornaram à Ucrânia.

Na quarta-feira, 23, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que duas trocas já haviam sido organizadas desde o início da invasão russa, sem especificar as datas ou o número de prisioneiros envolvidos.

Dois dias antes, a delegada de direitos humanos do Kremlin, Tatiana Moskalkova, havia falado de uma troca na Ucrânia de nove prisioneiros russos em retorno de Iván Fedorov, prefeito de Melitopol, cidade ucraniana (sudeste) conquistada por Moscou.

Vereshchuk confirmou a troca relativa ao prefeito de Melitopol na quarta-feira, acrescentando que não houve outra.