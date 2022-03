Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Joe BidenAFP

Publicado 24/03/2022 16:28

Bruxelas - O presidente americano, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 24, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "responderia" se o presidente russo, Vladimir Putin, usar armas químicas na guerra na Ucrânia.

"Responderemos se as utilizar. A natureza da resposta dependerá da natureza do uso", advertiu Biden após uma cúpula da Otan em Bruxelas.

Biden também afirmou que a Rússia fracassou na tentativa de dividir os países ocidentais e que, desde a invasão russa da Ucrânia, a aliança militar está "mais unida do que nunca".

Putin "não pensava que podíamos manter essa coesão" e obteve "justamente o contrário do que queria ao invadir a Ucrânia", declarou.

O presidente americano também se disse favorável à exclusão da Rússia do G20, embora tenha destacado que a decisão dependeria do conjunto de membros desta instância de coordenação entre potências industrializadas e emergentes.

Em relação à China, aliada tradicional de Moscou, Biden expressou "esperança" de que Pequim se abstenha de ajudá-la na guerra na Ucrânia.

"Penso que a China compreende que seu futuro econômico dependerá mais de suas relações com o Ocidente do que com a Rússia", insistiu.