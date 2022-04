Mais de 500 mil ucranianos já retornaram ao país desde o início dos conflitos

Ucrânianos voltando para seu país - ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Publicado 03/04/2022 15:55

O ministério do Interior ucraniano, informou neste domingo, 3, que mais de 500 mil pessoas retornaram à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

"Na última semana, 144 mil pessoas deixaram a Ucrânia e 88 mil chegaram. No total (...) cerca de 537 mil compatriotas retornaram à Ucrânia", disse o ministério em comunicado, citando dados do serviço de fronteiras.



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) disse no sábado que 4.176.401 ucranianos partiram para outros países desde o início do conflito, 38.559 a mais do que o registrado no dia anterior.



É o maior afluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, com um total de 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população deste país de mais de 37 milhões de pessoas fugindo de suas casas.