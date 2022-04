Twitter anunciou que começará a testar um botão para editar publicações nos próximos meses - AFP

Publicado 06/04/2022

Washington - O Twitter anunciou, nesta terça-feira, 5, que começará a testar um botão para editar publicações nos próximos meses. A rede social informou que está trabalhando um recurso de edição desde o ano passado. A declaração ocorreu após Elon Musk, que adquiriu, recentemente, 9,2% das ações da empresa, fazer uma enquete sobre o assunto em seu perfil.

A companhia esclareceu que não tirou a ideia de uma enquete, fazendo referência à pesquisa publicada pelo bilionário. Nesta terça-feira, o levantamento sobre o botão de edição de tweets recebeu mais 4,2 milhões de votos, com 73,5% dos participantes mostrando apoio à funcionalidade.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible. — Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022

Conselho de Administração

Também nesta terça-feira, a rede social Twitter anunciou que Elon Musk fará parte do Conselho de Administração da companhia, um dia depois que o magnata sul-africano se tornou seu principal acionista.



"Estou feliz em compartilhar que estamos nomeando @elonmusk para nosso conselho! Por meio de conversas com Elon nas últimas semanas, ficou claro para nós que ele traria grande valor ao nosso conselho", disse o CEO do Twitter, Parag Agrawal, em um tweet.



Dono da Tesla e da SpaceX, considerado o homem mais rico do mundo, Musk anunciou na segunda-feira a aquisição de 73,5 milhões de ações do Twitter, que equivalem a 9,2% do total, o que levou a uma valorização de 27% dos papéis da companhia em Wall Street.

O investimento do magnata sul-africano na companhia alimentou as especulações sobre a aquisição do microblog, que é influente nos mundos político e midiático, mas cujo crescimento lucrativo se mostrou muitas vezes ilusório.



Segundo os analistas da consultoria financeira Wedbush, o convite de Agrawal mostra "um movimento amigável do Conselho de Administração do Twitter para receber Musk de braços abertos".



Isso poderia levar a mudanças estratégicas significativas para uma companhia "que ainda luta na 'corrida armamentista' das mídias sociais", acrescentou a Wedbush em comunicado.



Contudo, dada a propensão de Musk para realizar comentários polêmicos, os analistas aconselharam: "Peguem a pipoca!".

*Com informações da AFP