A Polônia vem sendo o principal destino dos refugiados - AFP

A Polônia vem sendo o principal destino dos refugiadosAFP

Publicado 10/04/2022 10:24

Ucrânia - O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) informou neste domingo, 10, que 4,504 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde a invasão russa, em 24 de fevereiro. Apenas em abril, cerca de 477 mil ucranianos já saíram do país, após 3,374 milhões em março e 653 mil em fevereiro.

Do total de refugiados da guerra, aproximadamente 2,594 milhões partiram, inicialmente, em direção à Polônia. A Romênia é o segundo destino mais procurado pelos ucranianos, com cerca de 686 mil. O Acnur, porém, acredita que "um grande número de pessoas" se deslocou do país que as recebeu primeiro, pois há poucos controles de fronteira dentro da União Europeia.