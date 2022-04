Mary Elliot recuperou o bilhete e conseguiu resgatar o prêmio - Divulgação

Mary Elliot recuperou o bilhete e conseguiu resgatar o prêmioDivulgação

Publicado 10/04/2022 11:36 | Atualizado 10/04/2022 11:50

Depois de ganhar US$ 110 mil (cerca de R$ 520 mil) na loteria nos Estados Unidos, uma mulher quase perdeu a oportunidade de resgatar o prêmio. Mary Elliot, do estado da Virgínia, jogou o bilhete premiado no lixo, mas a sorte estava ao seu lado mais uma vez e a apostadora conseguiu encontrá-lo.

Apesar das manchas de café no papel, que dificultaram a digitalização do bilhete, a sortuda conseguiu provar que acertou os cinco números e recuperou o prêmio.