Mundo & Ciência

Boris Johnson se desculpa após ser multado por festas durante a pandemia, mas se nega a renunciar

Controverso líder conservador, de 57 anos, viu seu cargo seriamente ameaçado no início do ano pelo escândalo do "partygate", que levou um grupo de deputados de seu Partido Conservador a contemplar uma moção de censura

Publicado 12/04/2022 17:57 | Atualizado há 15 minutos