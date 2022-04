Vítima afegã do ataque paquistanês - AFP

Publicado 17/04/2022 13:29 | Atualizado 17/04/2022 13:58

O exército paquistanês efetuou disparos, no sábado, contra o leste do Afeganistão. Os ataques causaram 47 mortos, segundo um novo balanço das autoridades afegãs comunicado neste domingo, 17.

"Quarenta e um civis, principalmente mulheres e crianças, morreram (...) em bombardeios aéreos das forças do Paquistão (...) na província de Khost", disse Shabir Ahmad Osmani, diretor de informação e cultura em Khost.

Duas outras autoridades confirmaram o número de mortos em Khost. Uma autoridade afegã disse no sábado que seis pessoas foram mortas na província de Kunar.

O governo do Talibã afegão alertou o Paquistão no sábado após os ataques na fronteira.

"Estamos aplicando todas as medidas para evitar a repetição [desses ataques] e exigimos que nossa soberania seja respeitada. O lado paquistanês deve saber que, se uma guerra estourar, não será do interesse de nenhuma das partes", alertou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid.

Desde que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão no ano passado, as tensões nas fronteiras entre os dois países aumentaram.

O Paquistão alega que grupos armados como o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) realizam ataques no solo afegão através da fronteira.

No entanto, o Talibã afegão nega dar abrigo a militantes paquistaneses e denuncia a cerca que Islamabad está erguendo para proteger os mais de 2 mil quilômetros de fronteira, conhecida como Linha Durand, nome herdado dos tempos coloniais.