Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera que a Ucrânia ganhe estatuto de candidato à UE em 'algumas semanas' - AFP

Publicado 20/04/2022 17:48

A Ucrânia propôs nesta quarta-feira, 20, a realização de uma "rodada especial" de negociações na cidade sitiada de Mariupol, disse um alto funcionário de Kiev.

"Sim, sem nenhuma condição. Estamos dispostos a realizar uma 'rodada especial de negociações' em Mariupol", afirmou no Twitter o negociador ucraniano e assessor presidencial Mijailo Podoliak.

Outro negociador ucraniano, David Arakhamia, disse no Telegram que ele e Podoliak "estão prontos para ir a Mariupol para conversar com o lado russo sobre a evacuação de nossa guarnição militar e dos civis".

Nesta quarta-feira, Svyatoslav Palamar, vice-comandante do regimento Azov que defende a cidade contra o cerco russo, disse que suas forças concordaram em ser evacuadas junto com civis do porto estratégico do sul do país, quase totalmente destruído após semanas de bombardeios.

"Estamos prontos para ser evacuados com a ajuda de um terceiro da cidade de Mariupol com nossas armas pequenas", afirmou Palamar em um vídeo postado no Telegram.

"Para evacuar os feridos, remover os corpos dos mortos e enterrá-los com honras em território não controlado pela Federação Russa", acrescentou.

Não houve reação imediata de Moscou à proposta.