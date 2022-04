Amantes de animais e do meio ambiente interessados na oportunidade podem se candidatar a cinco cargos na Antártida - Pixabay

Amantes de animais e do meio ambiente interessados na oportunidade podem se candidatar a cinco cargos na Antártida

Publicado 23/04/2022 22:02 | Atualizado 23/04/2022 22:14

Buenos Aires - Viver na neve e rodeado de pinguins pode se tornar uma realidade para brasileiros. A ONG britânica Antarctic Heritage Trust está com vagas de emprego abertas para sua base de Port Lockroy, localizada na Ilha Goudier, no Arquipélago de Palmer, na Antártica. Os amantes de animais e do meio ambiente interessados na oportunidade podem se candidatar a cinco cargos. Entre os que mais chamam atenção estão: monitor de pinguins e coordenador da agência de correios.

Nas especificações das atividades, a organização explica que os profissionais contratados terão que viver em condições extremas, com energia limitada, sem água corrente e sem acesso à internet. A base da Antártica está fechada desde o início da pandemia e, com a reabertura ao público, surgiram novas oportunidades de trabalho voltadas a atividades de conservação e prestação de informações aos visitantes.

"Sonha em acordar e ver a Antártida em toda a sua glória? Pinguins vagando por aí, o sol espreitando sobre as montanhas cobertas de neve. Um trabalho como nenhum outro. Junte-se a nós e ajude a proteger o patrimônio da Antártica e a conservar seu precioso meio ambiente", escreveu a ONG em uma publicação nas redes sociais.

O monitor de pinguins é responsável por enviar relatórios ao centro de pesquisa British Antarctic Survey, que faz a análise e o acompanhamento remoto da espécie no continente. Já o coordenador dos Correios deverá administrar toda a comunicação feita com a agência local, que recebe cerca de 80 mil correspondências a cada temporada.

Os outros três cargos disponíveis são para líder de base, gerente de loja e assistente geral que trabalhará na loja de presentes e correios. As vagas têm duração de novembro de 2022 a março de 2023.

Pessoas fora do Reino Unido, incluindo brasileiros, podem se inscrever, mas precisam do visto de trabalho para o país. A ONG não fica responsável por custear gastos com documentação. Para participar do processo seletivo, o candidato deve enviar um currículo e uma carta de apresentação. As inscrições devem ser enviadas até o dia 25 de abril.