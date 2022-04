Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reclama de chefe da ONU por visitar a Rússia antes da Ucrânia - AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

Publicado 23/04/2022 17:43

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou neste sábado (23) a decisão "sem lógica" do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, de ir a Moscou na próxima semana antes de Kiev.

"É simplesmente errado ir primeiro para a Rússia e depois para a Ucrânia", disse Zelensky em coletiva de imprensa, referindo-se à agenda de Guterres, que planeja viajar para Moscou na terça-feira e Kiev na quinta-feira. "É uma decisão sem nenhuma justiça nem lógica", criticou.



"A guerra está na Ucrânia, não há corpos nas ruas de Moscou. Seria lógico ir primeiro à Ucrânia e ver as pessoas, ver as consequências da ocupação", antes de visitar a Rússia, defendeu o líder ucraniano.



Na Ucrânia, Guterres deve se reunir com equipes da agência da ONU na região "para discutir o aumento da assistência humanitária aos ucranianos".



Desde que o secretário-geral da ONU afirmou que a Rússia estava violando a Carta da ONU ao enviar tropas para a Ucrânia, o presidente russo se recusou a ter qualquer contato com ele.



Guterres também não teve muito contato com o líder ucraniano. Eles só conversaram por telefone em 26 de fevereiro, dois dias após o início da ofensiva russa.



Na terça-feira, Guterres denunciou a nova ofensiva russa no leste da Ucrânia e pediu a ambos os lados que encerrem os combates para garantir uma "trégua humanitária" de quatro dias para a Páscoa ortodoxa, que cai no domingo.