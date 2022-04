Marine Le Pen, candidata presidencial do partido de extrema-direita francês Rassemblement National (RN), encontra-se com os apoiadores no Pavillon d'Armenonville, em Paris - THOMAS SAMSON /AFP

Publicado 24/04/2022 16:08

A ultradireitista Marine Le Pen garantiu neste domingo (24) que seu resultado nas eleições presidenciais da França representa "uma brilhante vitória", apesar de ter perdido para o atual presidente, o centrista Emmanuel Macron.



"O resultado por si só representa uma brilhante vitória", declarou Le Pen depois de conhecidas as primeiras estimativas. "Vou seguir meu compromisso com a França e os franceses (...) Vou lutar esta batalha", acrescentou.

De acordo com as primeiras estimativas de institutos de pesquisa, o presidente francês Macron foi reeleito para um segundo mandato. Macron, liberal centrista, obteve entre 57,6% e 58,2% dos votos, à frente da candidata do Reagrupamento Nacional, creditada com 41,8% a 42,4% dos votos, segundo estas estimativas, melhor desempenho da extrema-direita em uma eleição presidencial no país. A taxa de abstenção está entre 27,8% e 29,8%.