Vacinação caiu na América Latina e preocupa autoridadesDivulgação

Publicado 25/04/2022 15:41

Uma em cada quatro crianças da América Latina e Caribe não tem o calendário completo de vacinação, o que as torna vulneráveis a doenças perigosas, em uma região com uma queda "alarmante" de menores vacinados, alertou o Unicef nesta segunda-feira (25).

"Em apenas cinco anos, o calendário completo de vacinação de difteria, tétano e coqueluche caíram de 90% em 2014 para 76% em 2020", apontou o Unicef em um comunicado.

Isto significa, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que "uma em cada quatro crianças" na América Latina não receberam o esquema completo de vacinação de rotina que as protegeria de "diversas doenças".

"A queda das taxas de vacinação na região é alarmante", alertou Jean Gough, diretora regional do Unicef para América Latina e Caribe, com sede no Panamá.

A situação "deixa milhões de meninos, meninas e adolescentes expostos a doenças graves, ou até mesmo à morte, quando poderia ser evitado", acrescentou.

Segundo dados do Unicef, Haiti e Suriname, com apenas metade das crianças vacinadas contra difteria, tétano e coqueluche, apresentam os menores percentuais de cobertura da região contra essas doenças.

São seguidos por Venezuela, com 60%, Bolívia, 68%, e Equador, com 70%.

Em contraste, São Cristóvão e Nevis, Dominica, São Vicente e Granadinas, e Cuba no Caribe e Costa Rica na América Central têm a maior cobertura, com mais de 95%.

Na América do Sul, o Uruguai, com 92%, apresenta os melhores dados.

O Unicef aponta que a queda da cobertura em 14 pontos percentuais nos últimos cinco anos afeta quase 2,5 milhões de crianças, que não receberam as três doses da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche.

Destes, 1,5 milhão não receberam nem mesmo a primeira dose dessa vacina.

A diminuição da cobertura de vacinação já havia começado antes da pandemia da covid-19. No entanto, a situação se agravou com a suspensão de serviços básicos de saúde devido ao coronavírus e o medo de se contagiar ao procurar um centro médico.

"São várias as causas para esse declínio", comentou à AFP Ralph Midy, especialista regional em Saúde Materna e Neonatal do Unicef na América Latina e no Caribe.

"O contexto da região mudou nos últimos cinco anos. Os governos têm focado sua atenção em outras questões emergentes de saúde pública, como zika, chikungunya e mais recentemente covid-19", acrescentou.

A existência de populações migrantes de difícil localização e que nem sempre têm acesso a serviços regulares de saúde, além de pessoas que vivem em áreas isoladas ou de difícil acesso, também dificultam o processo de vacinação.

O Unicef alerta que a diminuição do percentual de crianças vacinadas é um "revés perigoso", porque coloca em risco a saúde de menores, que podem sofrer consequências ao longo da vida.

Além disso, a diminuição da vacinação também facilita a disseminação de doenças como o sarampo, cujo vírus é altamente contagioso.

Dados das Nações Unidas indicam que enquanto em 2013 foram registrados 500 casos de sarampo, em 2019 o número subiu para mais de 23.000. O mesmo com a difteria, que passou de cinco casos, em 2013, para quase 900 em 2019.

"Precisamos voltar à cobertura de 90% que tínhamos cinco anos atrás e até melhorá-la", disse Midy.

"À medida que os países se recuperam da pandemia, é necessária uma ação imediata para evitar que as taxas de cobertura caiam ainda mais, porque o potencial ressurgimento de surtos de doenças também representa um sério risco para toda a sociedade", ressaltou Gough.