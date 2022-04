Guerra entre Rússia e Ucrânia já provou o êxodo de milhares de ucranianos do país - AFP

Guerra entre Rússia e Ucrânia já provou o êxodo de milhares de ucranianos do paísAFP

Publicado 25/04/2022 17:51

Moscou, Rússia - O governador da região russa de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, acusou nesta segunda-feira (25) à noite Kiev de ter bombardeado uma aldeia e afirmou que o ataque deixou dois civis feridos e danificou várias casas.

"Uma aldeia foi alvo de tiros (...) Sabemos que há civis feridos. Por enquanto são dois: um homem ferido na mão e uma mulher, no pescoço", disse Viacheslav Gladkov no Telegram, acrescentando que os tiros foram direcionados ao aldeia de Juravliovka.

"Algumas ambulâncias já chegaram ao local. Há duas casas que foram parcialmente destruídas", continuou Gladkov.

A Rússia acusou repetidamente as forças ucranianas de realizar ataques em território russo, especificamente contra duas aldeias na região de Belgorod e uma aldeia na região de Briansk, em meados de abril.

Negociações

Apesar das acusações, a Rússia informou nesta segunda-feira que manterá as negociações de paz com a Ucrânia. Segundo o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, Kiev aparenta ter disposição para conversar.



"A boa vontade tem limites. E se não for recíproca, não contribui para o processo de negociação", declarou Lavrov, citado por agências de notícias russas. "Mas continuaremos negociando com a equipe enviada pelo (presidente ucraniano Volodimir) Zelensky, e os contatos continuarão", ressaltou.