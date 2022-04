Homem mais rico do mundo, Elon Musk está nos holofotes após fechar a compra do Twitter - AFP

Publicado 26/04/2022 19:03

Nova York - As ações da fabricante de carros elétricos Tesla, do bilionário Elon Musk, tiveram queda de mais de 11% nesta terça-feira, 26, fazendo com que a empresa corra o risco de perder mais de US$ 100 bilhões (R$ 4.966 bilhões) de seu valor de mercado, de acordo com a Bloomberg.

A queda acontece pela preocupação dos investidores de que Musk possa vender suas ações da Tesla para conseguir pagar pelo valor que ofereceu na compra do Twitter, de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 215 bilhões).

Desde que Musk divulgou, ainda no início de abril, que havia aumentado sua participação no Twitter, a capitalização de mercado da Tesla já recuou quase US$ 250 bilhões (cerca de R$ 1.2 bilhão), representando queda de cerca de 23%.

Os 17% que Musk detém da Tesla já encolheram cerca de US$ 42 bilhões (cerca de R$ 208 bilhões), quase o dobro da parcela de capital que ele deve pagar para adquirir o Twitter.

É sabido que Musk está usando ações da Tesla como garantia na transação com a rede social, mas o bilionário não revelou muitos detalhes de como cobrirá os US$ 21 bilhões em capital que prometeu.