Mundo & Ciência

Elon Musk fecha compra do Twitter por 44 bilhões de dólares

Para a compra, o bilionário garantiu US$ 25,5 bilhões com empréstimos e outros US$ 21 bilhões em capital do próprio bolso

Publicado 25/04/2022 17:06 | Atualizado há 3 horas