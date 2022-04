Câmera de segurança registra o exato momento do ataque do macaco - Reprodução/Twitter

Publicado 25/04/2022 20:00 | Atualizado 25/04/2022 20:00

Chongqing - Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que uma criança é atacada por um macaco numa rua de de Chongqing, na China, na última terça, 19/4. A menina brincava de patinete, quando foi derrubada e arrastada pelo cabelo pelo animal.

O vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou e deixou os usuários assustados. A menina sofreu arranhões no rosto e foi vacinada no hospital próximo do local do ataque. Ao jornal inglês 'The Sun', a mãe da menina revelou cozinhava enquanto a filha brincava em frente de casa.

Shocking moment toddler is rescued from a wild monkey in China pic.twitter.com/aXtFH4l2OX — The Sun (@TheSun) April 21, 2022

De acordo com relatos de vizinhos, o animal foi visto pela primeira vez à aldeia em maio de 2021 e não foi a primeira que agiu de forma violenta. Há registros de ataques a idosos da região. Autoridades iniciaram as buscas para capturar o macaco, que, posteriormente, será levado para o departamento de proteção de animais selvagens.