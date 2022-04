Twitter - Reprodução

Publicado 25/04/2022 22:02

Após o anúncio da compra do Twitter pelo empresário Elon Musk, os usuários da rede social comentaram sobre a aquisição de US$ 44 bilhões, cerca de R$ 208 bilhões, anunciada pela plataforma nesta segunda-feira, 25. Nos trending topics, a hashtag "RIP Twitter" ficou entre os assuntos mais comentados.

A sigla em ingês vem do termo “Rest In Peace”, que significa “Descanse em paz”, que foi utilizada em uma referência para uma possível morte da rede social após a compra.

"É o fim do discurso livre. A retórica dele é a fala de negócios padrão. Há uma linha entre liberdade de expressão, mentiras escancaradas e discurso de ódio", disse um usuário. 'Medo do 'RIP Twitter'. É a única rede que presta. Tomara que não 'acabem' com ela", disse outra.

"É galera, depois do Elon Musk comprar o Twitter, só nos resta nos despedirmos. RIP Twitter", escreveu outro usuário. "Foi legal Twitter, bacana enquanto durou....Rip Twitter", afirmou outra pessoa.

Nesta segunda-feira, o Twitter confirmou a venda da rede social para o homem mais rico do mundo. Com a compra, segundo o Twitter, a companhia passa a ser uma companhia de capital fechado, ou seja, a empresa não vai mais vender suas ações na bolsa.

A transação, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração do Twitter, deverá ser concluída ainda em 2022. Os termos do acordo implicam que os atuais acionistas do Twitter receberão US$ 54,20 em dinheiro por cada ação ordinária que possuírem até o fechamento da compra, o que representa um ganho de 38% sobre o preço dos papéis em 1º de abril.



Para a compra, Musk garantiu US$ 25,5 bilhões com empréstimos e outros US$ 21 bilhões em capital próprio.

Liberdade de expressão

Com a compra, Musk, que já havia falado que tornaria a rede social mais "livre", espera poder explorar todo o potencial do Twitter e transformá-lo em uma "arena para a liberdade de expressão", flexibilizando as normas de moderação de conteúdo do site. Especialistas temem que os índices de circulação de crimes, discurso de ódio e desinformação aumentem.

Em um tweet feito nesta tarde, musk afirmou que gostaria que seus "haters" continuassem usando a rede social, porque, segundo ele, isso significa que no twitter todos tem liberdade de expressão.

"Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão", escreveu o bilionário.