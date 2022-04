Modelo casado com nove mulheres diz que deseja ter filho com cada uma delas - Divulgação / CO Assessoria

Modelo casado com nove mulheres diz que deseja ter filho com cada uma delasDivulgação / CO Assessoria

Publicado 26/04/2022 20:29 | Atualizado 26/04/2022 20:32

Londres - O modelo brasileiro conhecido como Arthur O Urso ficou conhecido após estampar machetes ao revelar que é casado com nove mulheres. Agora, o rapaz, que já é pai de uma menina, contou que deseja ter pelo menos um filho com cada esposa.

fotogaleria

Em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail, Arthur também afirmou que o relacionamento com uma de suas companheiras está em crise, mas que mesmo assim ele pensa em se casar mais uma vez e ampliar ainda mais a família.

"Meu desejo sempre foi ter dez esposas. Eu só tenho uma filha, mas quero ter [um filho] com cada uma das minhas esposas. O amor que sinto por cada uma delas é o mesmo. Eu acho que seria injusto ter filhos apenas com uma ou dois delas", declarou.