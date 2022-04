Meri Mion ganhou bolo dos EUA em seu aniversário de 90 anos - Exército dos EUA

Publicado 29/04/2022 10:53 | Atualizado 29/04/2022 10:53

A italiana Meri Mion, que completa 90 anos nesta sexta-feira (29), recebeu do Exército dos Estados Unidos um bolo de aniversário para substituir o que soldados americanos roubaram em seu aniversário de 13 anos, em 1945. Na época, a aniversariante viu seu vilarejo, San Pietro, próximo a Vicenza, na região do Vêneto, ser palco das duras batalhas entre tropas dos EUA e da Alemanha.

Em um dos dias de confronto, sua mãe fez um bolo e o colocou na janela para esfriar. No entanto, soldados americanos famintos o roubaram. À BBC, Mion disse que compartilharia o presente com seus familiares. "Vamos comer essa sobremesa com toda a minha família, lembrando deste dia maravilhoso que nunca vou esquecer", disse ela.

Mion havia passado a noite anterior ao seu aniversário com sua mãe, no sótão de sua fazenda enquanto ouvia os sons dos combates do lado de fora. Na manhã seguinte, ela ganhou um bolo da mãe que foi roubado pelos americanos. "sua felicidade se transformou em decepção mais tarde, quando os engenhosos soldados americanos fugiram com [ele]", disse o coronel Matthew Gomlak, comandante da guarnição do Exército dos EUA na Itália, à BBC.

O bolo foi entregue pelos americanos em uma cerimônia nesta quinta-feira (28) em Giardini Salvi, em Vicenza. Na festa, compareceram militares, autoridades locais e moradores. O coronel Gomlak falou sobre os combates em 1945. Na época, pelo menos 19 soldados morreram ou foram feridos nas batalhas da região de Corso San Felice e Fortunato, em Vicenza.