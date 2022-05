Mulher recusa pedido de casamento em um fast food - Reprodução/Twitter

Mulher recusa pedido de casamento em um fast foodReprodução/Twitter

Publicado 30/04/2022 20:49

Pessoas que esperavam um lanche em um McDonald’s, na África do Sul, ficaram desacreditadas ao verem que uma mulher aparentemente recusou um pedido de casamento. Na última quarta-feira, 27, um homem propôs a namorada em casamento, porém, aparentemente, ela recusou a proposta e saiu deixando o homem sozinho na loja.

Segundo informações do News24, Sibusisiwe Moyo que estava na loja quando tudo aconteceu contou que "as pessoas começaram a vir quando o viram de joelhos. Ele ficou de joelhos por aproximadamente três minutos", ela contou em entrevista ao News24, A cena surpreendeu a todos, inclusive um menino que está bem perto do casal comemora ao ver o pedido, no entanto, logo fica sem graça ao observar a reação da mulher.



O homem era persistente e estava esperando ouvir um “sim” enquanto segurava uma caixa preta aparentemente com o anel, porém, a mulher continuava balançando a cabeça. Os espectadores tentaram convencê-la a dizer sim, mas ela saiu da loja e o deixou lá. “Ela simplesmente foi embora e continuou andando pelo shopping”, diz Sibusisiwe.

Assista ao vídeo: