Dados da OMS apontam cerca de 15 milhões de mortos por Covid-19. - Divulgação

Publicado 05/05/2022 10:24

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (5), cerca de 15 milhões de pessoas morreram por causa da Covid-19 em todo o mundo desde janeiro de 2020 até dezembro de 2021. As estimativas anteriores apontavam 5,4 milhões de vítimas.

Os novos dados mostram que a estimativa do “excesso de mortalidade” por Covid-19 foi três vezes maior do que os números oficiais divulgados pelos países. Os dados levam em consideração as mortes associadas direta ou indiretamente à pandemia.

"O número de mortes, ou excesso de mortalidade, inclui óbitos associados diretamente a Covid-19, devido à doença, ou indiretamente, devido ao impacto da pandemia nos sistemas de saúde e na sociedade", explica a OMS.

“Esses dados preocupantes não apenas apontam para o impacto da pandemia, mas também para a necessidade de todos os países investirem em sistemas de saúde mais resilientes que possam sustentar serviços essenciais de saúde durante crises, incluindo sistemas de informação de saúde mais fortes”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.