Explosão de hotel em Cuba deixa 30 mortos - YAMIL LAGE / AFP

Explosão de hotel em Cuba deixa 30 mortosYAMIL LAGE / AFP

Publicado 08/05/2022 14:57 | Atualizado 08/05/2022 16:29

O número de vítimas da explosão acidental no hotel Saratoga, em Havana, subiu para 30 neste domingo, 8, informou o Ministério da Saúde Pública de Cuba.

"Até às 11h30 de 8 de maio, o balanço é de 84 pessoas feridas, das quais 24 hospitalizadas, 30 pacientes receberam alta e 30 morreram", informou o ministério em comunicado publicado em seu site.

Em seu balanço anterior, a pasta havia registrado 27 mortes, mas os bombeiros e equipes de resgate trabalharam durante toda a madrugada deste domingo procurando corpos sob os escombros do prédio localizado em Havana Velha.

Dos 30 mortos, 16 são homens e 14 mulheres, quatro menores de idade, uma grávida e uma turista espanhola de 29 anos, cujo marido também ficou ferido durante a explosão que destruiu parcialmente o hotel de luxo que estava passando por reformas.

Entre os 24 internados, sete estão em estado crítico, seis em estado grave e 11 em observação.

O emblemático hotel estava fechado há dois anos devido à pandemia e preparava-se para reabrir ao público 10 de maio.

Conforme informou o Ministério do Turismo no sábado, 51 trabalhadores estavam no interior do prédio quando ocorreu a explosão, aparentemente causada por um vazamento de gás no momento em que o estabelecimento era abastecido por um caminhão-tanque.

Os primeiros quatro andares do hotel de 5 estrelas foram destruídos. O Saratoga ficou conhecido por receber várias celebridades nos últimos anos, incluindo Mick Jagger, Beyoncé e Madonna.

Construído em 1880 para abrigar lojas, o prédio foi convertido em hotel em 1933 e se tornou um estabelecimento de luxo em 2005.