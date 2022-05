Jill Biden faz visita surpresa à Ucrânia neste dia das mães - SUSAN WALSH / POOL / AFP

Publicado 08/05/2022 18:52 | Atualizado 08/05/2022 19:01

A primeira-dama americana, Jill Biden, realizou uma visita surpresa à Ucrânia neste domingo. Jill está em uma turnê regional de três dias, destinada a expressar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e aos países que apoiam a resistência ucraniana contra a invasão russa.

"Quis vir no Dia das Mães. Pensei que era importante mostrar ao povo ucraniano que essa guerra tem que acabar e que essa guerra tem sido brutal e que o povo dos Estados Unidos está com o povo da Ucrânia", declarou Jill Biden aos jornalistas.

Jill aproveitou a visita e se encontrou com mães eslovacas e ucranianas e seus filhos enquanto as famílias participam de uma atividade do Dia das Mães em Kosice, Eslováquia.