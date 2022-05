A audiência abre o debate para apurar identificação de avistamentos registrados nos Estados Unidos - Department of Defense/U.S. Navy

A audiência abre o debate para apurar identificação de avistamentos registrados nos Estados Unidos Department of Defense/U.S. Navy

Publicado 17/05/2022 16:56

Washington - Deputados americanos promovem nesta terça-feira uma audiência pública para discutir possíveis perigos representados por objetos voadores não identificados (OVNIs) à segurança nacional dos Estados Unidos. Em 50 anos é a primeira vez que a Câmara abre espaço na agenda para ouvir depoimentos de pilotos militares e civis sobre o tema que mexe com o imaginário da população americana.

Em junho de 2021, a pedido do Congresso, um relatório sobre fenômenos aéreos não identificados foi divulgado. No documento de nove páginas, o gabinete de Inteligência Nacional conseguiu justificar apenas um dos 144 casos avaliados desde 2014. De forma resumida, a pasta classifica os casos como 'em grande parte inconclusivos', mas reitera que a maioria dos fenômenos relatados 'representa objetos físicos' que não fazem parte de tecnologias militares ou privadas usadas pelos Estados Unidos.



O objetivo da audiência é concentrar as ações de análise e monitoramento no Pentágono, que lidera as questões de segurança nacional e de segurança de voo levantadas pelo relatório.



"Como esta é uma área de grande interesse público, qualquer sigilo indevido pode servir como um obstáculo para a solução do mistério, ou pode nos impedir de encontrar soluções para potenciais vulnerabilidades. (...) Esta audiência trata de examinar as medidas que o Pentágono pode tomar para reduzir o estigma em torno das denúncias de pilotos militares e de pilotos civis", disse o deputado democrata André Carson, presidente do subcomitê do Comitê de Inteligência da Câmara que trata de contraterrorismo e contra-inteligência, em entrevista ao 'New York Times'.