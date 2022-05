Polícia descobre narcotúnel que ligava os EUA ao México - Reprodução

Polícia descobre narcotúnel que ligava os EUA ao MéxicoReprodução

Publicado 17/05/2022 10:45

Neste sábado, autoridades mexicanas encontraram "narcotúnel" que ligava a cidade de Tijuana, no México, a San Diego, nos Estados Unidos. A passagem subterrânea servia para grupos criminosos transportarem armas, drogas e dinheiro entre os dois países.

fotogaleria



O narcotúnel tem 300 metros de comprimento, mais de 10 metros de profundidade, e é totalmente iluminado e reforçado com vigas metálicas. A saída fica em território estadunidense.

A entrada do túnel fica situada dentro de uma casa no bairro Nueva Tijuana, nas proximidades do muro que separa dos EUA do México, a poucos metros do posto fronteiriço de Otay.



O túnel foi descoberto por agentes do Ministério da Defesa Nacional (Sedena). Ninguém foi preso na operação, e não foi identificado qual grupo criminoso utilizou o narcotúnel. A passagem subterrânea permanece sob a proteção da polícia.

O embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, informou que existem mais de 200 túneis na fronteira entre os dois países que são usados pelos narcotraficantes para o transporte de drogas.