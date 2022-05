Destruição na segunda cidade maior do país, Kharkiv, na Ucrânia - SERGEY BOBOK / AFP

Destruição na segunda cidade maior do país, Kharkiv, na UcrâniaSERGEY BOBOK / AFP

Publicado 16/05/2022 11:45

Kiev - A Ucrânia anunciou que suas tropas recuperaram o controle de uma parte da fronteira com a Rússia na região de Kharkiv (noroeste), segunda maior cidade do país, cenário de bombardeios constantes desde o início da invasão russa.

Dez pessoas morreram em ataques com mísseis nas últimas 24 horas, seis delas na região de Donetsk (leste); duas no bombardeio contra um hospital em Severodonetsk, na região de Lugansk (que também deixou nove feridos); e duas, em Mykolaiv (sul), segundo as autoridades ucranianas.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa afirmou que as forças ucranianas "expulsaram os russos e seguiram para a fronteira". Um vídeo publicado pelo mesmo órgão mostra soldados armados diante de um posto de fronteira pintado de azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia.

"Estamos orgulhosos dos nossos soldados que restauraram o símbolo da fronteira. Agradecemos a todos que, arriscando suas vidas, estão libertando a Ucrânia dos invasores russos", escreveu no Telegram o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov.

No domingo, o conselheiro da presidência ucraniana Oleksiy Arestovich anunciou que as tropas russas estavam recuando para a região do Donbass, ao sul de Kharkiv, após a contraofensiva ucraniana.