Joe Biden - AFP

Joe BidenAFP

Publicado 17/05/2022 10:42 | Atualizado 17/05/2022 11:00

Washington - O presidente americano, Joe Biden, receberá os líderes da Suécia e da Finlândia na Casa Branca, na quinta-feira, 19, após o pedido destes países para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em meio à invasão russa da Ucrânia.



A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean, informou que o presidente finlandês, Sauli Niinisto, e a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, vão-se reunir com Biden para discutir "as candidaturas à Otan e a segurança europeia", assim como "o fortalecimento das nossas estreitas parcerias em uma variedade de questões globais e o apoio à Ucrânia".



Ainda nesta terça-feira, 17, o Parlamento finlandês votou em favor da adesão à Otan com uma maioria de mais de 95%, permitindo o envio da candidatura oficial do país nórdico à sede da Aliança.



Ao final de uma sessão parlamenta de dois dias, o projeto de adesão foi adotado por 188 votos a favor, oito contra e nenhuma abstenção.

Embora fosse esperada uma grande maioria, o resultado final supera as projeções. "É um resultado excepcional, não esperava que fosse tão claro. A votação é clara, não há mais discussões, hoje à noite [terça-feira] vamos assinar nossa carta de candidatura à Otan", disse o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto.