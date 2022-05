Porta-voz da Casa branca, Karine Jean-Pierre - ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Porta-voz da Casa branca, Karine Jean-PierreANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Publicado 26/05/2022 19:32

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a Rússia está bloqueando as exportações de alimentos da Ucrânia, fazendo com que preços disparem pelo mundo. Em coletiva de imprensa, a porta-voz indicou que não há conversas sobre a retirada de sanções aplicadas a Moscou, negando a proposta russa de trocar retirada de medidas pela liberação de exportações no Mar Negro.



"Sanções não estão afetando exportações de alimentos da Rússia, país deve permitir imediatamente envios de produtos ucranianos", apontou ainda Jean-Pierre.



Questionada sobre a possibilidade do governo americano pressionar a Arábia Saudita a aumentar sua produção de petróleo levando em conta a alta nos preços, afirmou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) fará suas próprias decisões.

"Estamos em contato com todos os principais produtores", disse.



Sobre presenças na Cúpula das Américas, que contará com o presidente Jair Bolsonaro, a representante afirmou que o governo está considerando realizar convites adicionais.