Brasileiro que fez primeira viagem turística ao espaço levou camisa do Cruzeiro na mala - Reprodução/Redes sociais

Brasileiro que fez primeira viagem turística ao espaço levou camisa do Cruzeiro na malaReprodução/Redes sociais

Publicado 04/06/2022 14:42 | Atualizado 04/06/2022 16:28

O engenheiro de produção Victor Hespanha, primeiro brasileiro a fazer uma viagem turística ao espaço, levou uma camisa do seu time de coração para o voo suborbital. Nascido em Minas Gerais, Victor gravou um vídeo para o Twitter mostrando que levaria uma blusa do Cruzeiro Esporte Clube.



Na gravação, o mineiro aparece guardando a camisa na bagagem e diz: “Quer camisa mais característica para estar no espaço do que essa aqui?” O clube logo publicou o vídeo e deu sequência a uma pequena thread com o comentário “mais ‘manto celeste’ do que nunca. O céu acabou de ganhar mais estrelas”.

O foguete da Blue Origin decolou neste sábado às 10h26 (horário de Brasília) para um suborbital de dez minutos. Durante a viagem, os seis tripulantes, todos turistas, puderam flutuar durante alguns instantes em gravidade zero e admirar o Planeta Água.



Da Terra, a mãe de Victor, Claudia Maria Correa, acompanhou toda a viagem pela tv. “Foram os dez minutos mais longos da minha vida. Estou muito orgulhosa, me sentindo muito honrada por meu filho ter ido para o espaço, muito feliz. É uma emoção indescritível. Confesso que fiquei com receio, mas eu sabia que ele estava entregue nas mãos de Deus e que tudo daria certo, e tudo deu certo. É o momento de respirar, celebrar, comemorar”, contou Claudia.



Ela espera agora pelo reencontro com o filho, que acontecerá na quarta-feira (8). Segundo Claudia, Victor será recebido com café e uma das especialidades mineiras: pão de queijo.

Após retornar a Terra, Hespanha falou brevemente sobre a experiência no espaço e revelou a emoção do sonho realizado. "É muito forte, eu realmente não sei o que falar direito. Eu falo que Deus é muito bom, as vezes sem a gente merecer. Foi muito emocionante, indescritível e surreal", disse em suas redes sociais.