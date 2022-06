Victor Hespana retorna de viagem suborbital e se torna primeiro brasileiro a visitar espaço - Reprodução/Missions NS-21

Victor Hespana retorna de viagem suborbital e se torna primeiro brasileiro a visitar espaçoReprodução/Missions NS-21

Publicado 04/06/2022 12:01 | Atualizado 04/06/2022 14:44

O engenheiro de produção Victor Hespanha, de 28 anos, se tornou o primeiro brasileiro civil a viajar ao espaço e o segundo a deixar a Terra. Ele retornou, neste sábado (4), de uma viagem suborbital que durou cerca de 10 minutos.



O voo decolou às 10h26 (horário de Brasília) do Texas, Estados Unidos, com seis tripulantes, todos turistas. O brasileiro retornou às 10h35 (horário de Brasília). Como o foguete New Shepard, da empresa Blue Origin, não precisava de piloto, não havia astronautas entre os passageiros.



A viagem foi do tipo suborbital, quando a nave alcança cerca de 100 km de altitude máxima e volta à Terra em queda livre. A descida foi suavizada pela ação de paraquedas que diminuíram a velocidade da cápsula até ela chegar ao chão. Ao pousarem, os tripulantes esperaram alguns minutos pela chegada de uma equipe, que, depois de confirmar que todos estavam bem, retirou os passageiros da nave.



No Instagram, Victor publicou uma foto nos stories com a legenda “all good”, tudo bem em inglês. Logo depois, ele também publicou uma foto no seu feed.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Hespanha (@hespanhavictor)

O brasileiro conseguiu a vaga no foguete após comprar um NFT (Token não fungível) na Crypto Space Agency (CSA) por R$ 4 mil. A instituição sorteou uma viagem ao espaço e ele foi o vencedor.



Vestido com uma camisa da Seleção Brasileira, Victor contou no Instagram, pouco antes de embarcar, que estava ansioso, cheio de expectativa. "Acho que vou conseguir falar um pouquinho melhor depois", disse, emocionado.

Vale lembrar que o astronauta Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço, na "Missão Centenário", em março de 2006.

fotogaleria

Veja momento do voo