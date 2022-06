Fábrica de fórmula infantil nos EUA volta a funcionar - iStock

Fábrica de fórmula infantil nos EUA volta a funcionar iStock

Publicado 05/06/2022 08:34

Uma fábrica de fórmula para bebês da empresa Abbot Nutrition, cujo fechamento resultou na falta do leite infantil nos Estados Unidos, retomou neste sábado (4) sua produção.

A unidade de Sturges, Michigan, cumpriu os requisitos sanitários iniciais do governo para a reabertura, informou a empresa. A fábrica havia sido fechada em fevereiro, depois que a morte de dois bebês gerou suspeita de contaminação do produto.

A Abbott, que controla cerca de 40% do mercado de alimentos para bebês nos Estados Unidos, anunciou neste sábado que está retomando a produção de sua fórmula hipoalergênica EleCare, e que o produto deve estar novamente nas lojas por volta do dia 20.

Trabalho duro

A fabricante ressaltou que estava "trabalhando duro" para retomar também a produção de outra marca bastante popular entre as famílias americanas, a Similac, assim como do restante de seu portfólio.

"Entendemos a necessidade urgente de fórmula infantil e nossa primeira prioridade é levar leite seguro e de alta qualidade às famílias americanas", diz o comunicado.

Os EUA vinham experimentando problemas com o abastecimento de leite em pó infantil há algum tempo, vinculados à pandemia de covid-19, quando a Abbott anunciou o recall de produtos suspeitos de causar a morte de dois bebês, assim como o fechamento de sua fábrica, o que provocou uma grave escassez.

O grupo farmacêutico já se desculpou profudamente durante uma audiência no Congresso.

A agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA, conhecida pela sigla FDA, denunciou graves problemas sanitários na fábrica em questão. "Francamente, os resultados da inspeção foram impactantes", declarou Robert Califf, titular da agência, durante a audiência de 25 de maio.

Funcionários da Abbott, embora tenham se desculpado pelo desabastecimento, disseram que não há provas conclusivas que vinculem a fórmula a doenças ou a mortes infantis.

"Acho que ninguém previu o impacto do fechamento de uma instalação como essa", disse Biden em reunião com executivos de cinco empresas de alimentos que ajudam a compensar os problemas causados pelo fechamento da fábrica de Abbott. "Uma vez que soubemos a extensão do mesmo, tudo foi colocado em prática."

Alguns executivos, no entanto, disseram que em fevereiro a gravidade da crise já era percebida. "Soubemos desde o começo", disse Robert Cleveland, vice-presidente sênior da Reckitt.

Outros executivos que participaram da reunião com Biden representavam a Gerber, ByHeart, Bubs Australia e Perrigo. Não houve representantes da Abbott no encontro.