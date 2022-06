Polícia de Hong Kong apreendeu vários facões durante o incidente na madrugadas desta sexta-feira - AFP

Polícia de Hong Kong apreendeu vários facões durante o incidente na madrugadas desta sexta-feiraAFP

Publicado 10/06/2022 15:15

Hong Kong - Câmeras de segurança em uma zona de vida noturna popular de Hong Kong revelaram, nesta sexta-feira, 10, imagens impressionantes de um ataque lançado por um grupo de homens armados com facões que terminou em três feridos - um deles baleado, segundo a imprensa local.

A polícia de Hong Kong confirmou que o incidente ocorreu na madrugada de sexta-feira e que, por enquanto, três homens foram hospitalizados, e outros três, detidos.

Ao longo do dia, um trecho da rua perto da área de Lan Kwai Fong foi isolada pela polícia, que investigava um carro Lexus com uma colisão frontal e lateral como prova.

Um vídeo gravado por uma câmera veio à tona nesta sexta. A AFP não conseguiu rastrear a origem exata das imagens.

O vídeo mostra uma fila de automóveis parados em um cruzamento e o momento em que quatro homens armados com facões saem de um veículo que parece ser o Lexus encontrado posteriormente.

Os agressores começam a atacar o carro vizinho, um veículo branco que havia parado em um sinal. Quando o assalto começa, uma caminhonete preta atrás do automóvel branco bate no veículo dos assaltantes, atingindo pelo menos dois deles antes de fugirem em alta velocidade da cena do crime.

Outros indivíduos armados com facas entram em ação, mas, depois de participarem do ataque por alguns segundos, dão meia-volta e fogem.

Um dos homens atacados teria sacado uma pistola para atirar, disse uma fonte policial ao South China Morning Post.

No total, oito homens armados com facas chegaram em dois veículos e, durante o confronto, dois tiros foram disparados, acrescenta o jornal, que cita a polícia.

De acordo com a rede local HK01, o confronto começou em uma briga entre dois grupos em um bar próximo. O ataque aconteceu por volta das 2h da manhã, horário local (15h em Brasília).





hol/reb/je/str/mar/tt