Google vai pagar US$ 118 milhões para encerrar processo por discriminação de gênero

Em 2017, várias ex-funcionárias do Google processaram a empresa alegando que a companhia paga menos às mulheres do que aos homens com cargos equivalentes, além de designar as mulheres para cargos inferiores

Publicado 13/06/2022 15:53 | Atualizado há 24 horas