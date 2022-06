Yrma tinha 21 anos - Reprodução

Publicado 26/06/2022 10:32 | Atualizado 26/06/2022 11:07

México - A cantora mexicana Yrma Lydya, de 21 anos, foi morta a tiros pelo marido, identificado como Jesús Hernández Alcocer, de 79 anos, no restaurante Suntory Del Valle, na Cidade do México. O crime aconteceu na noite de quinta-feira, 23. Uma equipe de socorro foi acionada, mas ela já estava sem vida quando os paramédicos chegaram ao local. O homem foi preso junto com outra mulher.

"Um homem atirou três vezes em sua esposa, ele já está detido junto com outra mulher que o acompanhava", disse Omar García Harfuch, secretário de Segurança da Cidade do México.

O jornal El Heraldo de México divulgou que Yrma deixou um papel com desenhos e palavras: "problemas de sangue", "defeito", "diabetes", "desonesto", "começar todo dia" e "o começo". Segundo testemunhas, o casal estava discutindo antes do crime. Jesus tentou fugir de carro após os atirar contra a mulher, mas foi impedido pela polícia. A escolta e o motorista de Hernandez também foram detidos. Ele tentou subornar os policiais para que fosse liberado.

Yrma começou a carreira artística aos 2 anos de idade, através do balé. Em 2015 ela lançou seu primeiro álbum, God's Gift". Ela também foi ganhadora do Prêmio Nacional de Cultura e o Doutor Honoris Causa por contribuições à cultura e méritos próprios, concedidos pela Câmara dos Deputados do México.

A equipe da cantora publicou uma nota nas redes sociais sobre o acontecido. "Recordemos Yrma Lydia com tanto talento, alegria e entusiasmo pela vida como tinha". Confira: