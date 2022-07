A lagarta mapone é a base das receitas ricas em nutrientes da start-up sul-africana - AFP

Publicado 03/07/2022 13:32 | Atualizado 03/07/2022 13:33

Joanesburgo - Uma start-up sul-africana pretende mudar a forma como as nutritivas lagartas mopanes são percebidas em todo o mundo, de repugnantes para deliciosas. Para muitas pessoas, a ideia de comer insetos ainda é atormentada pelo medo e pela inibição. Mas podem ser uma valiosa fonte de nutrição e seu cultivo não é prejudicial ao meio ambiente.

Uma engenhosa química e empresária sul-africana, Wendy Vesela, encontrou uma maneira de colocar esses insetos ricos em proteínas e ferro no cardápio, triturando-os em pó. Biscoitos, barras de chocolate, cereais e batidos são feitos com esta farinha. As lagartas mopanes, cozidas no vapor e fatiadas, também podem ser usadas como coberturas de pizzas.

Enquanto o consumo de insetos e vermes conquista novos terrenos, principalmente no Ocidente, a antropóloga da alimentação Anna Trapido alerta, porém, contra o consumo de lagartas mopanes como uma "espécie de aventura turística em que você ganha uma medalha" por ousar comê-las.

"Os vermes devem ser tratados com respeito porque carregam uma bagagem culinária emocional e espiritual" do sul da África, diz a especialista. Para Vesela, originária da província do Limpopo (nordeste), essas lagartas são um alimento básico.

No Parque Nacional Kruger, perto da cidade onde cresceu, são consideradas uma iguaria cozida com cebola e molho de tomate. A empresária encantou clientes duvidosos com seus biscoitos e barras de proteína em uma recente feira de alimentos no distrito comercial de Sandton, em Joanesburgo.

"Eu não vou comer um verme. Desculpe, é nojento. Mas se me derem em forma de chocolate... É realmente delicioso", disse Gail Odendaal, de 38 anos, ao sair com barras proteicas.

Vesela considera agora a possibilidade de se aventurar no cultivo. Esses insetos não precisam de água nem de terra, apenas de uma árvore, a mopane, que cresce nas regiões quentes e secas do sul da África e da qual as lagartas se alimentam e se reproduzem.

Com numa fazenda, Vesela poderia ter várias colheitas por ano. Por enquanto, emprega as mulheres das aldeias quando é época, em dezembro e abril. As lagartas são evisceradas, fervidas e secas. São "uma fonte saudável de proteína", diz Vesela, pedindo aos consumidores que "superem seus medos".

Também ricas em gorduras e minerais essenciais, são uma fonte de proteína muito melhor do que muitos outros produtos no mercado, diz a nutricionista Mpho Tshukudu: "contêm mais ferro do que o bife mais caro". As lagartas mopanes "são muito mais ricas em ferro do que qualquer cereal matinal supostamente enriquecido com ferro", confirma Trapido.