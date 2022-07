Racco Morabito chega ao aeroporto escoltado por agentes da polícia italiana. - Divulgação Interpol

Publicado 06/07/2022 12:31 | Atualizado 06/07/2022 13:49

Rocco Morabito, o "rei da cocaína", chegou à Itália nesta quarta-feira (06), após ser extraditado pelo Brasil. O mafioso foi preso no território brasileiro, em março do ano passado, em João Pessoa, em ação de cooperação policial internacional entre Brasil e Itália.

O criminoso italiano está envolvido com o tráfico de drogas desde os anos 1990. Ele foi condenado em seu país, onde cumprirá 30 anos de prisão. Morabito é acusado de integrar a máfia 'Ndrangheta e é considerado um dos traficantes mais procurados do mundo.



Morabito encontrava-se foragido da justiça italiana há 23 anos. Também era investigado pela Polícia Federal desde 2019, quando fugiu de uma prisão no Uruguai e se escondeu no Brasil.



O mafioso teve a sua extradição autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em março deste ano. O pedido de extradição foi apresentado pelo Governo da Itália, para o cumprimento de quatro condenações criminais por tráfico internacional de drogas e envolvimento com organização criminosa, ocorridos em Milão

Para as autoridades, a sua extradição "envia uma mensagem poderosa: por mais forte que seja a rede criminosa de grupos mafiosos, nossa rede policial global é mais forte", disse o promotor, Giovanni Bombardieri, que trabalha contra a máfia em Reggio Calabria.

A extradição segue uma intensa cooperação entre os Escritórios Centrais Nacionais (BCNs) da INTERPOL no Brasil e na Itália.

Máfia 'Ndrangheta

Com origem na região italiana da Calábria, a 'Ndrangheta é considerada o grupo mafioso mais extenso e poderoso da Itália, com atividades em todos os continentes e fortes laços com o comércio de cocaína com destino à Europa a partir da América do Sul.

“A 'Ndrangheta não é apenas uma questão italiana; eles representam uma ameaça global e têm explorado ligações com grupos do crime organizado na América do Sul para se enriquecerem”, disse Márcio Nunes de Oliveira, diretor-geral da Polícia Federal.