Na época, então premiê saiu de um cano gigante vestido de Mario BrosAsahi Shinbum

Publicado 08/07/2022 08:33 | Atualizado 08/07/2022 08:34

Morto a tiros nesta sexta-feira, 08, em um discurso durante a campanha eleitoral do Japão, o ex-primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, de 67 anos, foi um dos destaques da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Para convidar o mundo a assistir os jogos seguintes em Tóquio, ele se fantasiou de Mario Bros e encenou ser parte do jogo.

PM Abe appears at Rio closing ceremony dressed as Mario. pic.twitter.com/CK7HjKUk0c — Nippon.com (@nippon_en) August 22, 2016

A cena mostrava o então premiê atrasado para chegar ao encerramento, mas para vencer o tempo e atravessar o mundo, ele se transformava no personagem de videogame. A cerimônia fez alusão à indústria de jogos, animes e à cultura do Japão.



Shinzo Abe chegou ao Maracanã e vestido como o Mario Bros, saiu de cano gigante, no meio do gramado. Ao final da cena, ele acenou para a arquibancada em meio à chuva que caía na cidade do Rio. A encenação fez as buscas pelo personagem dispararem na internet. Termos relacionados ao Nintendo Wii, console que possibilita os jogos, aumentaram 250%.

Morto a tiros durante discurso

Shinzo Abe foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (8). A informação foi confirmada pelo hospital em que o político recebia atendimento depois de ter sido baleado em um evento de campanha.



"Shinzo Abe foi transportado (para o hospital) às 12h20. Ele estava em estado de parada cardíaca na chegada. A reanimação foi administrada. No entanto, infelizmente, ele morreu às 17h03" (5H03 de Brasília), afirmou Hidetada Fukushima, professor de Medicina de Emergência no hospital da Universidade de Medicina de Nara.

Shinzo Abe bateu recordes como o primeiro-ministro mais longevo do Japão, resistindo a vários escândalos político-financeiros. Quase dois anos depois de ter sido obrigado a deixar o posto de chefe de Governo por problemas de saúde, Abe, 67 anos, faleceu depois de ser atingido por tiros em um comício para as eleições do Senado do próximo domingo, apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas.



Abe tinha 52 anos quando assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2006 e se tornou a pessoa mais jovem a ocupar a posição. Ele era considerado um símbolo de mudança e juventude, mas também apresentava o pedigree de um político de terceira geração, preparado desde cedo para exercer o poder dentro de uma família conservadora de elite.



Seu primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos e disputas, e terminou com sua renúncia abrupta após um ano. Inicialmente ele declarou que renunciou por motivos políticos, mas depois admitiu que tinha um problema de saúde, que mais tarde foi diagnosticado como colite ulcerativa.