Publicado 08/07/2022 21:20

Buenos Aires - Braços curtos, quatro toneladas de peso e um grande carnívoro. Mesmo que possa recordar o Tiranossauros rex, trata-se de uma nova espécie de dinossauro encontrada na Argentina, o Meraxes Gigas. O nome foi inspirado no dragão ficcional da série e dos livros de Game of Thrones.

Até agora, foi descoberto apenas um exemplar, mas ele está bem completo e em bom estado de conservação, disse Juan Ignacio Canale, do Museu Municipal Ernesto Bachmann, de Villa El Chocón, responsável pela equipe que liderou a descoberta, publicada na revista Current Biology.

O crânio do animal está quase completo, mesmo que sem mandíbulas. Ainda restam várias vértebras, entre elas 15 articulações da calda e os dois quadris, além das cinturas peitoral e pélvica. As patas e os braços também estão quase completos. Os fósseis, encontrados na Patagônia, dão uma ideia do aspecto do aspecto do dinossauro do grupo dos Carcarodontossauros, que media 11 metros de largura, pesava mais de 4 toneladas, tinha dentes afiados e poderosas garras.

Os restos tornam possível dizer que o animal fossilizado tinha cerca 45 anos, um crânio de quase um 1,30 metro de largura e pequenos chifres. Essas são características de um animal adulto. "Um grande carnívoro no topo da cadeia alimentar", descreve Canale, paleontólogo do Centro Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (Conicet).

Os primeiros restos encontrados saíram das pedras e, segundo o paleontólogo, "foi necessário escavar bastante". Ele explica que "a parte que estava enterrada tem bom estado de conservação".

A espécie Meraxes desapareceu há cerca de 85 milhões de anos, no final do período Cretáceo Superior, quando se produziu um pequeno evento de extinção que também acabou com outros dinossauros, provavelmente uma mudança climática.

A espécie encontrada agora tinha os braços muito curtos, uma característica presente no Tiranossauros rex, mas, segundo Canale, "não há uma relação próxima de parentesco."

Isso se explica porque o dinossauro argentino se extinguiu 20 milhões anos antes que o T-Rex se transformasse em uma espécie e, por isso, ambos estão muito distantes em árvore da evolução.

O paleontólogo imagina que o réptil recém-descoberto pode não ter sido tão selvagem, como o tiranossauro, mas era também um caçador.