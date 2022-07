Os ataques das tropas russas à região de Donetsk se intensificaram nos últimos dias - AFP

Os ataques das tropas russas à região de Donetsk se intensificaram nos últimos diasAFP

Publicado 18/07/2022 14:46

Seis pessoas morreram em um bombardeio russo em Toretsk, leste da Ucrânia, onde Moscou intensifica suas operações, anunciou o Serviço Estatal Ucraniano para Situações de Emergência nesta segunda-feira, 18.O ataque coincide com uma reunião em Bruxelas, onde os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) planejam aumentar a pressão contra a Rússia com novas sanções.

Um ataque de granada contra um prédio em Toretsk, cidade de cerca de 30.000 habitantes na região de Donetsk, matou seis pessoas, segundo autoridades locais. Donetsk é uma das duas províncias que compõem a bacia de mineração de Donbass, que Moscou busca controlar. O bombardeio atingiu uma estrutura nos arredores da cidade, conhecida como "a casa de oração", que antes da guerra abrigava Testemunhas de Jeová, apontou uma moradora, cuja residência fica a cerca de 30 metros de distância.

"Estava com a janela aberta, houve uma grande explosão por volta das 5h da manhã, com pedras e poeira", disse Nadiejda à AFP. Um militar confirmou o balanço, mas se recusou a especificar se as vítimas eram do exército. O acesso ao prédio foi proibido.

Duas pessoas morreram em 24 horas em bombardeios russos na região de Kharkiv, segundo o governador regional, Oleh Synyehubov. Também foram registrados ataques em Mykolaiv e na região de Odessa, no sul da Ucrânia, e em Nikopol, no centro do país, às margens do rio Dnieper. Por sua vez, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, informou que 250 "mercenários estrangeiros" foram mortos em um bombardeio russo na cidade de Kostyantynivka, em Donetsk, sem dar mais detalhes.