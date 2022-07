Menina acelera moto durante programa de TV ao vivo; Veja - Reprodução

Menina acelera moto durante programa de TV ao vivo; VejaReprodução

Publicado 18/07/2022 18:39

Buenos Aires - Giovanna Diotto Callejón, de 7 anos, acelerou uma moto no palco de um programa de TV ao vivo no último domingo. O programa argentino La Noche del Domingo estava fazendo uma campanha publicitária com a menina, filha da atriz María Fernanda Callejón.



O apresentador Mariano Iudica estava falando sobre o veículo quando Giovanna deu partida com a motocicleta pelo estúdio de TV. “Muito bem, aí está, suba na minha moto. Giovana a todo vapor”, diz Iudica, um instante antes da menina acelerar. Veja:



Tremendo lo que pasó esta noche en #LaNocheDelDomingo.



La hija de María Fernanda Callejón estaba subida arriba de una moto (porque iban a hacer el PNT) pero fueron tan "ingeniosos" los de la producción de @iudica que la dejaron en contacto y la nena la aceleró. pic.twitter.com/P2q8yMwEnF — foromedios (@forofms) July 18, 2022

A mãe e o apresentador ficaram desesperados e saíram atrás da moto, que foi parada pelo produtor do programa segundos depois, de acordo com a imprensa argentina.



Giovanna pulou imediatamente do veículo e foi para os braços da mãe. Enquanto Iudica tentava minimizar a situação perguntando à menina onde aprendera a dirigir, a mãe a examinava com um sorriso nervoso. "Ela saiu sozinha!", disse a menina.