Joe Biden, presidente dos EUA - AFP

Publicado 25/07/2022 15:17 | Atualizado 25/07/2022 15:22

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está praticamente recuperado da covid-19, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 25, pela Casa Branca. No memorando assinado pelo médico do líder, Kevin O' Connor, é dito que os sintomas de Biden estão "quase completamente resolvidos". Ao ser questionado, o presidente relata apenas "alguma congestão nasal residual e rouquidão mínima".



O texto diz que a pressão arterial, o ritmo da respiração e a temperatura estão "absolutamente normais", com a saturação de oxigênio "continuando excelente" e os pulmões limpos. O presidente norte-americano completou na noite deste domingo, 24, seu quarto dia de tratamento com o Paxlovid.