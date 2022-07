Crescimento do PIB americano será divulgado nesta quinta-feira, 28 - AFP

Crescimento do PIB americano será divulgado nesta quinta-feira, 28AFP

Publicado 25/07/2022 18:41

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta segunda-feira, 25, que não espera que os Estados Unidos entrem em recessão, dias antes da divulgação dos números do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, na quinta-feira.

"Não entraremos em recessão, na minha opinião", disse Biden a repórteres, depois que os números do primeiro trimestre mostraram uma contração no PIB. Citando a força do mercado de trabalho, o presidente disse: "Vamos passar desse crescimento rápido para um crescimento sustentado".

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, informou no domingo que a economia americana estava "desacelerando", mas garantiu que os dados não anunciavam uma recessão.

"Não digo que evitaremos definitivamente uma recessão, mas acho que existe uma via para manter o vigor do mercado de trabalho e baixar a inflação", analisou.

O crescimento do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre será divulgado na quinta-feira e espera-se uma ligeira alta, após um primeiro trimestre negativo (-1,6% na projeção anual, a medida preferida no país, que projeta crescimento para 12 meses nas condições da época do estudo).

Em caso de contração, os Estados Unidos tecnicamente entrariam em recessão, ao registrar dois trimestres negativos seguidos.

Mas, para Yellen, uma recessão "é uma contração generalizada da economia. E mesmo que o PIB do segundo trimestre apresente números negativos, não estaremos em recessão hoje", insistiu.