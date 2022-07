Greve na Lufthansa afeta 134 mil passageiros na Alemanha - Reprodução

Publicado 26/07/2022 11:36

Berlim - A Lufthansa afirmou nesta terça-feira, 26, que foi forçada a cancelar quase todos seus voos programados para quarta-feira, 27, em alguns dos principais hubs da Alemanha. A medida é resultado de uma greve que poderia levar a mais cancelamentos ou a atrasos no restante da semana.

A companhia aérea alemã informou que cancelará quase todos seus voos da quarta-feira nas cidades de Frankfurt e Munique. Um total de 678 voos foram cancelados na primeira cidade e 345, na segunda, entre eles alguns nesta terça-feira. No total, 134 mil passageiros devem ser afetados, disse a Lufthansa.

Na segunda-feira, 25, o sindicato do setor de serviços Verdi convocou uma greve de advertência, em meio a negociações salariais. A paralisação afetaria todas as locações da Lufthansa em solo alemão, segundo o sindicato. Já a empresa diz que está trabalhando para garantir o retorno ao normal das operações antes do fim de semana, quando começa a temporada de férias em algumas partes do país. Os efeitos da paralisação, porém, poderiam levar a mais problemas na quinta-feira e na sexta-feira, advertiu a companhia aérea.