Defesa de Brittney Griner vai recorrer da decisão do tribunal russo - AFP

Publicado 04/08/2022 15:15 | Atualizado 04/08/2022 16:03

Moscou - A americana Brittney Griner foi considerada culpada nesta quinta-feira, 4, pela Justiça da Rússia, que condenou a jogadora de basquete a cumprir pena de nove anos de prisão por tráfico de drogas. Estrela da WNBA, Griner foi detida em Moscou no dia 17 de fevereiro com posse de cartuchos de vaporizadores com óleo de haxixe, proibidos no país. O caso ganhou uma enorme proporção nos Estados Unidos e aumentou a tensão diplomática com a Rússia, em meio ao desgaste causado pela guerra na Ucrânia.

O tribunal russo considerou a ré culpada "pela posse ilegal e tráfico de uma quantidade significativa de droga", disse a juíza Anna Sotnikova à 'AFP'.

Griner, de 31 anos, admitiu se declarou culpada e, sem defesa, disse que a substância era de consumo próprio, sem qualquer relação com a acusação de tráfico de drogas. Os advogados da jogadora de basquete vão recorrer da decisão classificada como absurda. Pelo lado diplomático, a sentença pode abrir caminho para uma possível troca de prisioneiros entre os dois países. A libertação do ex-militar americano Paul Whelan integraria o pacote.

Viktor Bout seria o nome envolvido na negociação. Condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos sob a acusação de conspirar contra a vida de americanos, adquirir e exportar mísseis antiaéreos e fornecer apoio material organizações terroristas, o ex-militar soviético está no radar do Kremlin. Apelidado 'Mercador da Morte', ele ganhou as telas de cinema de Hollywood devido ao status de maior traficantes de armas do mundo.