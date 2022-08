Anne Heche foi retirada do veículo em estado crítico - Fox News

Publicado 06/08/2022 10:03

A atriz Anne Heche, de 53 anos, que atuou em Chicago P.D.: Distrito 21, sofreu um grave acidente de carro, nesta sexta-feira, 06. Ela bateu o veículo em alta velocidade em uma casa na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o canal de notícias americano CNN, ela foi resgatada e socorrida em estado crítico.

O portal TMZ informou que, segundo testemunhas, Anne bateu o carro duas vezes. A primeira colisão foi contra a garagem de um complexo de apartamentos. Moradores do local dizem que tentaram tirar a atriz do veículo, mas ela deu marcha à ré e saiu em alta velocidade, dessa vez, colidindo com uma casa.O veículo que Heche dirigia e a casa atingida pegaram fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, as equipes levaram mais de uma hora para "acessar, confinar e extinguir totalmente as chamas dentro da estrutura fortemente danificada".Procurada, a assessoria da atriz ainda não se manifestou sobre o acidente.