Filhote de urso surpreendeu dono de caminhonete ao ser encontrado agitado e 'choramingando' - Reprodução

Filhote de urso surpreendeu dono de caminhonete ao ser encontrado agitado e 'choramingando' Reprodução

Publicado 11/08/2022 17:07

Düzce - Passa bem o filhote de urso intoxicado após comer uma quantidade excessiva de um mel conhecido pelos efeitos alucinógenos na Turquia: "Deli Bal", oo Mel Louco, na tradução. O urso marrom precisou ser resgatado nesta quinta-feira, 11, por uma equipe do parque nacional de Düzce, no Noroeste do país.

High on ‘mad honey’: intoxicated brown bear cub rescued in Turkey https://t.co/0q5ScqV0yc — Guardian news (@guardiannews) August 11, 2022

O filhote, identificado como uma fêmea, foi filmado na traseira de uma caminhonete, sentado, mas agitado. Após o registro, o animal foi resgatado visivelmente debilitado na floresta. O filhote foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu o tratamento adequado para a desintoxicação. De acordo com as autoridades, o urso marrom deve ser solto na floresta nos próximos dias.

O "Mel Louco", conhecido da Turquia, é um tipo de mel a base a base de flor de rododendro, que pode causar efeitos alucinógenos. Após o episódio, o Ministério da Agricultura do país reforçou os pedidos à população não batizasse o urso com um nome.