Bombardeio em Kharkiv deixa seis pessoas mortas e 16 feridas - BULENT KILIC / AFP

Bombardeio em Kharkiv deixa seis pessoas mortas e 16 feridasBULENT KILIC / AFP

Publicado 17/08/2022 19:00

Seis pessoas morreram e 16 ficaram feridas nesta quarta-feira (17) em um bombardeio russo à segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, anunciou o governador regional. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chamou o ataque de "desprezível e cínico".

"Não perdoaremos, iremos nos vingar", afirmou no aplicativo Telegram, considerando que o bombardeio não teve "justificativa e mostra a impotência do agressor". Antes, o prefeito da cidade, Igor Terejov, havia divulgado um balanço de três mortos e dez feridos, mas o governador regional, Oleg Sinegubov, informou no Telegram que o número de vítimas havia aumentado.



Kharkiv, situada a cerca de 40 km da fronteira russa, tem sido bombardeada frequentemente desde o início da invasão, no final de fevereiro, mas as tropas de Moscou não conseguiram tomar a cidade. Centenas de civis morreram na região desde o início da guerra. As forças russas concentram atualmente sua ofensiva no leste e sul da Ucrânia.