Darya Dugin, filha do ideólogo Alexander Dugin - Reprodução

Publicado 20/08/2022 22:06 | Atualizado 20/08/2022 22:07

Um carro conduzido por Darya Dugin, filha do ideólogo Alexander Dugin - conhecido com "guru" do presidente russo, Vladimir Putin - foi alvo de uma explosão na noite deste sábado, 20, em Moscou, segundo meios de comunicação russos, ucranianos e italianos.

A explosão ocorreu no bairro de Velyki Vyazomi, informou a agência Ansa, citando a agência russa Tass. De acordo com o diário ucraniano Ukrainska Pravda, ela teria morrido na explosão do veículo, um Toyota Land Cruiser.

Dugin é apontado como um dos ideólogos da Guerra na Ucrânia. Segundo a imprensa ucraniana, ele e a filha participaram de uma palestra em Moscou, mas deixaram o local do evento em carros separados. Muito próximo de Putin, o filósofo tem tendências nacionalistas e extremistas